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Самарские юристы-выпускники могут получать в Москве 65 тыс. рублей

Superjob составил рейтинг лучших вузов России за 2016 г. по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в юридической сфере.

Самарский университет занял в списке девятую строчку. Выпускники вуза могут рассчитывать на 65 тыс. рублей в месяц, работая в Москве по специальности. В Самаре остается только 54% выпускников. Средний балл по ЕГЭ у поступающих в Самарский университет на юриспруденцию – 94 балла.

На первом месте – МГУ, его выпускникам-юристам в столице платят 95 тыс. рублей в месяц.

На последнем, 20-м месте, - Оренбургский государственный университет. Юристы с дипломом этого вуза могут получать в Москве только 53 тыс. рублей в месяц.

 

Теги: Superjob, рейтинг, вузы

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