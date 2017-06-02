Под суд отправятся мошенники, похитившие у «Россельхозбанка» 185 млн рублей
В Похвистенвский райсуд направлено уголовное дело по обвинению директора ООО «Совхоз Рабочий» Виктора Карпунина и управляющей дополнительного офиса Самарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в Похвистнево Людмилы Морковской. Они обвиняются в совершении 32 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
По версии следствия, Карпунин и Морковская с августа 2009 г. по декабрь 2012 г. через поддельные документы для целевых кредитов на развитие сельского хозяйства взяли у АО «Россельхозбанк» 185 млн рублей.
В феврале прошлого года Карпунина осудили на 6 лет лишения свободы за аналогичное преступление - по делу о хищении у «Россельхозбанка» 19,5 млн рублей. Вместе с ним были осуждены Сергей Косов и Андрей Чугунов. Об этом сообщала прокуратура.
В сентябре 2011 г. Карпунин и Чугунов, предоставив недостоверные сведения о доходах и месте работы, получили в региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» кредит в размере 500 тыс. рублей, которые похитили.
Подельницу мошенников Людмилу Косову еще летом 2015 г. приговорили к 3 годам 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Теги: «Россельхозбанк», мошенники, суд, кредиты
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