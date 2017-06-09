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«Самараэнерго» не выбрало подрядчика

ПАО «Самараэнерго» не выбрало подрядчика, который должен установить автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), а также заменить квратирные и общедомовые приборы учета в домах Самары, Нефтегорска, Сергиевска и Кинеля. Конкурс признан несостоявшимся - поступила только одна заявка – от АО «Самара ВЭМ».

Общая начальная цена контракта – 189,688 млн рублей. Из них на установку приборов в 79 многоквартирных домах Самары планировалось потратить 120,711 млн, в 13 домах Нефтегорска – 2,96 млн, в 151 доме Сергиевского района – 52,258 млн, в 33 домах Кинеля – 13,759 млн рублей.

Как говорится в документах, подрядчик должен ввести подключенные приборы в эксплуатацию в Нефтегорске – к 30 ноября этого года, в Кинеле к концу феврала 2018 г., в Самаре и Сергиевске – к концу июля 2018 г.,

В мае «Самараэнерго» предупреждало жителей Самары о предстоящей замене приборов учета. В первую очередь АСКУЭ установят в дома бывших потребителей ООО «Сбыт Энерго», перешедших на обслуживание в Самараэнерго.

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