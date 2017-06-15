15 июня 2017, 11:14

Хоккейный клуб ЦСК ВВС Самара сменил собственников

Официальный сайт ЦСК ВВС

Правительство Самарской области создает некоммерческую организацию «Хоккейный клуб ЦСК ВВС».

«Предмет ее деятельности будет заключаться в предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта, связанных с развитием профессионального и любительского хоккея в Самарской области, в том числе детского, юношеского и молодежного хоккея, с удовлетворением профессиональных и любительских спортивных интересов», - сказано в постановлении на сайте облправительства.

Учредителями новой АНО выступят минспорта и минимущества Самарской области.

"Правительством Самарской области принято решение о заявке хоккейного клуба ЦСК ВВС в более высокую лигу - чемпионат ВХЛ. Сейчас руководством ХК ЦСК ВВС при поддержке правительства ведется необходимая подготовительная работа, в рамках которой, в том числе, создано новое юридическое лицо в форме АНО. Ранее клуб существовал в форме самарской региональной спортивной общественной организации "ХК ЦСК ВВС" с учредителями - физическими лицами. Планируется, что финансирование клуба ЦСК ВВС в предстоящем сезоне будет осуществляться по схеме 50% - средства областного бюджета, 50% - спонсорские средства", - рассказал порталу "Самара.ру" пресс-секретарь регионального минспорта Павел Сещенко.

Напомним, в плей-офф регулярного первенства ВХЛ-2016/2017 самарская хоккейная команда вылетела в четвертьфинале, проиграв «Славутичу» в трех матчах. В итоге – шестое место.

Добавим, два года подряд, в 2015 и 2016, хоккеистам выплачивали зарплату с задержками. Два года назад долги по зарплате за январь-февраль хоккеистам и сотрудникам выплатили в конце марта после их обращения к губернатору. Речь шла о 20 млн рублей. Аналогичная ситуация возникла и весной прошлого года.

Президент самарского хоккейного спортклуба «ЦСК ВВС» Михаил Ничепуренко заявлял: «С января по апрель мы опять живем в долг. Но … это не вина регионального минспорта. Деньги нам выделены, беда в том, что федерация хоккея России и минспорта РФ положение об официальных соревнованиях на 2016 г. прислали нам только 10 марта. Без этого основного документа деньги из бюджета выделяться не могут». «Мы живем в долг и по гарантийным письмам», - говорил он тогда.

По оценке Ничепуренко, ХК «ЦСК ВВС» для того, чтобы достойно выступать нужно порядка 150 млн рублей на участие в чемпионате высшей хоккейной лиги и примерно 60-70 млн – на первенство ВХЛ.

"Есть пул спонсоров, готовых дополнить бюджет клуба до необходимого для выполнения условий регламента чемпионата ВХЛ. Но для их участия в этом должны быть получены гарантии министерства спорта области - в виде письма в федерацию хоккея России, подтверждающего выделение суммы субсидий в бюджет клубе в том же самом объеме, который был выделен в сезоне-2016/2017", - рассказывал "Волжской коммуне" в конце сезона главный тренер команды Сергей Сошников.

ХК базировался во Дворце спорта (с 2015 г. - в собственности Самарской области), который до конца августа должны снести, а на его месте к июню 2018 г. построить новый.

"... Домашние матчи команда ЦСК ВВС может временно, пока ведется коренная реконструкция Дворца, проводить в СК «Кристалл»", - говорил Сошников.

Теги: ано цск ввс, самара

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