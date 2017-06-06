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Через 10 дней вступит в силу запрет на движение большегрузов в дневное время

Губернатор Самарской области вчера, 14 июня, подписал изменения в статью 3 Закона Самарской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области». В силу закон вступит через 10 дней после его официального опубликования. И будет действовать до 14 июня 2018 г.

Изменения коснутся «тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, имеющих разрешенную максимальную массу более 8 тонн», которым будет запрещено передвигаться по дорогам в период с 6 до 22 часов.

Изменения в закон одобрили депутаты губернской думы 30 мая. Но поскольку возникло много опасений у предприятий, работа которых напрямую зависит от поставок большегрузами, потребовались пояснения от областного минтранспорта.

Вчера министр транспорта Иван Пивкин пообещал представителям компаний, что движение большегрузов будет ограничено только на тех улицах, «которые активно задействованы в подготовке к Чемпионату мира по футболу».

А кроме того, министерство планирует подготовить подробные разъяснения к принятому закону, схемы движения большегрузов и списки улиц, где машины не могут ездить в дневное время.

Теги: большегрузы, самарская область

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