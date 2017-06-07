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Пляжные "Крылья Советов" начали Чемпионат России с поражения

В первом матче Чемпионата России по пляжному футболу в Санкт-Петербурге "Крылья Советов" проиграли местному "Кристаллу". Самарцы уступили со счетом 2:5 и свои голы смогли забить лишь в последнем, третьем, периоде. Как сообщает пресс-служба самарского клуба, отличились бразилец Мартинс и Кирилл Аникеев.

Сегодня, во втором туре, "Крылья Советов" встретятся с московским "Спартаком". Начало игры в 16:00.

Расписание первого этапа чемпионата можно посмотреть здесь. Он завершится 18 июня.

Чемпионат России возобновится 7 июля этапом в Казани. Заключительный этап группового раунда Чемпионата России пройдет в августе в Москве

Теги: крылья советов, пляжный футбол, чемпионат

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