Пляжные "Крылья Советов" начали Чемпионат России с поражения
В первом матче Чемпионата России по пляжному футболу в Санкт-Петербурге "Крылья Советов" проиграли местному "Кристаллу". Самарцы уступили со счетом 2:5 и свои голы смогли забить лишь в последнем, третьем, периоде. Как сообщает пресс-служба самарского клуба, отличились бразилец Мартинс и Кирилл Аникеев.
Сегодня, во втором туре, "Крылья Советов" встретятся с московским "Спартаком". Начало игры в 16:00.
Расписание первого этапа чемпионата можно посмотреть здесь. Он завершится 18 июня.
Чемпионат России возобновится 7 июля этапом в Казани. Заключительный этап группового раунда Чемпионата России пройдет в августе в Москве
Теги: крылья советов, пляжный футбол, чемпионат
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