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Самарец получил 1,3 млн рублей и 3 года условно

Житель Самары Сергей Ковалик получил 3 года условно за мошенничество.

Как сообщает УФСБ по Самарской области, в июне 2014 г. Ковалик предоставил в администрацию Красноармейского района пакет документов для субсидии, а также фиктивные документы о собственном трудоустройстве в крестьянско-фермерском хозяйстве «Новиков А.А.» в с. Красноармейское. При этом действительным и основным местом его работы с июня 2012 г. являлось ООО «Газпром трансгаз Самара», где он работал водителем. По подложным документам Ковалик получил 1,307 млн рублей.

Дело на него завели в ноябре 2016 г.

«В соответствии с нормативной базой, право на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья имеют только те граждане, которые проживают и работают в сельской местности, а также изъявившие желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и осуществлять там трудовую деятельность», - сообщает УФСБ.

Теги: уфсб, субсидия

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