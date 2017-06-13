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Церкви передали участок в Советском районе Самары
Администрация Самары разрешила Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца Самарской и Сызранской епархии в течение года подготовить проекты планировки и межевания участка в Советском районе города.
Приходу передают под капитальное строительство участок площадью 1,775 га в границах ул. Дыбенко, Отважной, Печерской и Карбышева (храм в честь Святителя Николая Чудотворца расположен по адресу ул. Карбышева, 37).
После подготовки документации Приход должен утвердить предлагаемую планировку на публичных слушаниях.
Теги: Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, самара
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