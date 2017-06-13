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Церкви передали участок в Советском районе Самары

Администрация Самары разрешила Приходу  храма   в  честь  Святителя  Николая  Чудотворца  Самарской и Сызранской епархии в течение года подготовить проекты планировки и межевания участка в Советском районе города. 

Приходу передают под капитальное строительство участок площадью  1,775 га в границах ул. Дыбенко,  Отважной,  Печерской и  Карбышева (храм в  честь  Святителя  Николая  Чудотворца  расположен по адресу ул. Карбышева, 37). 

После подготовки документации Приход должен утвердить предлагаемую планировку на публичных слушаниях.

 

Теги: Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, самара

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