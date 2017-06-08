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В Тольятти построят 4 новых дороги

До 2020 г. в Тольятти можно будет ездить по четырем новым дорогам. Из построят на деньги, выделенные к 50-летию АвтоВАЗа.



Первый проект – дорога по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной. На нее выделено 42 млн рублей. Проект уже прошел государственную экспертизу, свидетельство о регистрации права на земельный участок также получено, сообщила мэрия Тольятти.



Второй проект — улично-дорожная сеть западнее Московского проспекта. Стоимость работ оценивается в 641,5 млн рублей. Сейчас решается вопрос по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки, попадающие в зону строительства. Глава администрации Сергей Анташев уже подписал соответствующее постановление.



Третий проект — реконструкция кольцевой развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской. Там будут обустроены дополнительные поворотные полосы, строительство которых обойдется в 40,5 млн рублей.

Также в планах - реконструкция и строительство магистрали дороги по ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова. Документация прошла через государственную экспертизу.

В начале 2015 г. городские власти сообщали о намерении провести конкурс на создание проекта строительства улично-дорожной сети за Московским проспектом (I очередь), в том числе 1 этап - строительство улицы Фрунзе, 2 этап - строительство бульвара Приморский, 3 этап - строительство Н-7, Н-43. Стоимость работ оценивалась в 43,5 млн рублей, деньги подрядчику обещали перечислить из бюджета города в 2016 г.

Список участков, которые попадают под строительство дорожной сети.

Напомним, к юбилею АвтоВАЗа Тольятти будет выделено 36 млрд рублей на строительство детских садов, школ, больниц, спортивных и дорожных объектов и т.д.

Юбилейные мероприятия будут проходить в несколько этапов. Они завершатся в 2020 г., когда 50-летие отметит первый автомобиль ВАЗ-2101.

В декабре прошлого года министерство строительства Самарской области опубликовало список объектов, которые планируется построить и реконструировать в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого автомобиля.

Теги: дороги, юбилей автоваза, тольятти

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