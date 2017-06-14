14 июня 2017, 16:55

Минтранс Самарской области обещает «соблюсти баланс»

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Правительство Самарской области собирается разработать новые документы, которые разъяснят, как будет действовать узаконенный запрет на движение большегрузов в Самарской области в дневное время.

30 мая депутаты губернской думы приняли изменения в статью 3 Закона Самарской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области»:

«3) подготовка к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года – в отношении движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, имеющих разрешенную максимальную массу более 8 тонн, в период с 6 до 22 часов, за исключением:

а) транспортных средств аварийных и спасательных служб для предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведения неотложных работ, связанных с обеспечением нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) транспортных средств, используемых для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог;

в) транспортных средств, используемых для транспортирования отходов производства и потребления;

г) транспортных средств, используемых для транспортирования цементно-бетонных смесей;

д) транспортных средств, используемых для реализации мероприятий в соответствии с государственной программой Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденной Правительством Самарской области».

Ограничения должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования новой редакции закона. И будут действовать до 14 июня 2018 г. Но документ до сих пор не подписал губернатор Самарской области.

После принятия закона в правительство области обратились представители крупнейших производителей продуктов питания, настаивая на разъяснениях. «В том виде, в котором закон принят, к нему масса вопросов у юристов, - говорил Самара. ру представитель одной из самарских компаний. – Трактовать этот закон в существующем виде можно как угодно». Компании просят доработать закон, добавив в перечень не попадающего под запрет транспорт, перевозящий сырье и продукты питания.

Сегодня за разъяснениями к министру транспорта Ивану Пивкину (изменения в закон вносились по инициативе этого министерства – Самара.ру) пришли представители «АО РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», Волжского филиала Компании Х5 Ритейл Групп, АО «Данон Россия», "Coca-Cola HBC Россия" и многих других», - сообщает пресс-служба облправительства.

«Министр подчеркнул, что ограничение не коснется всех улиц, а только тех, которые активно задействованы в подготовке к Чемпионату мира по футболу», - говорится в сообщении.

А когда губернатор подпишет принятые изменения в закон, «будут приняты подзаконные акты: постановление Правительства области, разъясняющее порядок реализации закона, приказы областного министерства транспорта и администрации Самары, где будут даны транспортные схемы движения большегрузного транспорта». Кроме того, пообещал Пивкин, «будет определен перечень улиц, на которых будет действовать ограничение».

Представители компаний после этого заявления министра «заявили о желании войти в состав рабочей группы, которая совместно с министерством транспорта будет заниматься подготовкой документов».

«Закон разработан, прежде всего, в интересах самарцев, чтобы уменьшить количество пробок, особенно сейчас, во время небывалых по объему дорожных работ. Но, в то же время, мы должны предоставить альтернативу для производителей, обеспечить им возможность работать. Таким образом, мы должны соблюсти баланс между интересами жителей Самары и предприятиями», - этой цитатой Пивкина заканчивается сообщение пресс-службы.

Теги: большегрузы, закон, запрет движения

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