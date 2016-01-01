Самарская психиатрическая больница установила в 2 раза больше коек, чем надо
Самарская психиатрическая больница неэффективно израсходовала около 450 млн рублей. Это выяснила Счетная палата Самарской области при проверке хозяйственной деятельности больницы за 2015-2016 гг.
В частности, в учреждении нет материально-технической базы для проведения судебно-психиатрической экспертизы лиц, содержащихся под стражей. Расходы на оплату услуг охраны арестованных при проведении экспертизы стоили областному бюджету в 2015 г. 2,1 млн рублей.
«Выявлены случаи длительного пребывания (более года) больных в учреждении, основной целью деятельности которого является обеспечение прав человека на специализированную медицинскую помощь, а не предоставление длительного пребывания гражданам, страдающим психическими хроническими заболеваниями. На содержание таких больных в проверяемом периоде направлены средства областного бюджета в сумме 422,4 млн рублей», - отметило ведомство.
Также учреждение не эксплуатировало и не ремонтировало помещения общей стоимостью 23,2 млн рублей.
Кроме того, фактическое количество установленных коек в отделениях учреждения в 2 раза превышает установленную норму.
Также, сообщает счетная палата, "в 2016 году учреждением не соблюдено соотношение средней заработной платы главного врача, заместителя главного врача по экономическим вопросам, главного бухгалтера к уровню средней заработной платы работников".
По данным областного минздрава, ежемесячная зарплата главрача самарской психбольницы в прошлом году - 121 346 рублей, замглавврача по экономическим вопросам - 183 855 рублей, главбуха - 154 823 рубля. Средняя зарплата сотрудников больницы - 22 937 рублей.
Теги: счетная палата, психбольница, самара
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