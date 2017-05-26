188 выпускников не справились с ЕГЭ по математике
Минобразования Самарской области опубликовало результаты первых ЕГЭ в регионе. 29 мая выпускники сдавали единый экзамен по географии и информатике и ИКТ.
Географию писали 32 выпускника, из которых 2 человека не преодолели минимальный порог в 37 баллов. 7 человек (21,8%) набрали 80 и более баллов. 100 баллов не смог набрать ни один выпускник.
Информатику и ИКТ на 80 баллов и более написал 91 участник (22,8%) из 399. Не смогли преодолеть порог (40 баллов) 26 человек (6,5%). 100 баллов за свою работу получили 4 участника.
31 мая 8932 выпускника Самарской области написали ЕГЭ по математике (базовый уровень). Справились с работой на «отлично» 4303 участника (48,1%). Но 188 человек (2,1%) получили оценку «2».
Теги: егэ, результаты, минобразования
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