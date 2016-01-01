"Многомерная Самара-2017"
28 июня 2017 года в Самарском государственном техническом университете состоится региональная сессия по информационному моделированию промышленный объектов и территорий «МНОГОМЕРНАЯ САМАРА-2017».
В рамках мероприятия у вас будет уникальная возможность в формате живого диалога задать участникам и экспертам интересующие вопросы, а также оказаться в самом центре крупных промышленных предприятий, с помощью очков виртуальной реальности, продуцирующие такие объекты как: ПАО «АНК «Башнефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «РусГидро», Госкорпорации «Росатом», ПАО «НК «Роснефть», Госкорпорации «Ростех».
Зарегистрироваться: http://imodel-russia.com/samara-2017/registration/
Создание цифровых активов – одна из приоритетных задач, которую поставило перед отраслью Правительство РФ, запустив процессы, отраженные в следующих документах:
· положение о рабочей группе Экономического совета при Президенте РФ Владимире Путине по направлению «Цифровая экономика» от 3 апреля 2017 года;
· план поэтапного внедрения технологий BIM, утвержденный приказом Минстроя РФ № 926/пр от 29 декабря 2014 года.
На мероприятии Вы сможете:
· наладить контакты с экспертами и представителями организаций-участников;
· своими глазами (с помощью очков виртуальной реальности) увидеть масштабные цифровые проекты ведущих предприятий России на примерах гидроэлектростанции, установки первичной переработки нефти, БМП, самолетов и вертолетов;
· участвовать в пресс-подходе к экспертам рынка;
· убедиться в успехе внедрения на примере реальных предприятий и оценить функционал «живых» моделей и решений.
На правах информационного партнерства
Теги: МНОГОМЕРНАЯ САМАРА-2017
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