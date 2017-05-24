5
Горячую воду обещают вернуть в ближайшие дни
Сегодня специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» начали заполнять тепломагистрали сетевой водой. Горячая вода должна вернуться потребителям I тепломагистрали Самарской ТЭЦ в ближайшие дни. "Точные сроки возобновления подачи ГВС в каждом конкретном доме могут зависеть и от ремонтов, проводимых коммунальной компанией, обслуживающей дом", - сообщает ПТС.
Напомним, 2 июня отключили горячую воду у жителей в границах улиц: пр. Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара Загора, Ташкентская.
Теги: птс, горячая вода
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
2 июня 2017, 12:36
До 17 июня не будет горячей воды у потребителей Самарской ТЭЦ
Комментариев: 0
|Закроют движение на трех дорогах в центре города
1 июня 2017, 18:01
|62 дома в Тольятти остаются без горячей воды
31 мая 2017, 09:43
| Со 2 июня «ПТС» снова начнет отключать горячую воду в Самаре
29 мая 2017, 16:28
|Минэнергетики и ЖКХ Самарской области завысило тарифы на воду и тепло
24 мая 2017, 10:06
|Половина офисных сотрудников в Самаре простужались из-за кондиционера
Сегодня, 17:48
|Где записаться на прием по защите прав на на благоприятную окружающую среду
Сегодня, 17:45
|В Тольятти будут проводить "Танцевальные четверги"
Сегодня, 17:15
|"Многомерная Самара-2017"
Сегодня, 17:08
|188 выпускников не справились с ЕГЭ по математике
Сегодня, 16:01