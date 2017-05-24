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Горячую воду обещают вернуть в ближайшие дни

Сегодня специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» начали заполнять тепломагистрали сетевой водой. Горячая вода должна вернуться потребителям I тепломагистрали Самарской ТЭЦ в ближайшие дни. "Точные сроки возобновления подачи ГВС в каждом конкретном доме могут зависеть и от ремонтов, проводимых коммунальной компанией, обслуживающей дом", - сообщает ПТС.

Напомним, 2 июня отключили горячую воду у жителей в границах улиц: пр. Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара Загора, Ташкентская.

С понедельника, 19 июня, начнется ремонт II тепломагистрали. На две недели будет отключено горячее водоснабжение в границах улиц: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы. В планах руководства «ПТС» завершить все ремонтные работы на объектах II магистрали к 3 июля.

Далее будут ремонтировать III и IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

Теги: птс, горячая вода

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