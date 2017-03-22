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В мае в Самаре продавали более 6 тыс. квартир

Средняя цена предложения 1 кв. м жилья на вторичном рынке Самары в мае 2017 г. составила 55 877 рублей. Всего в мае продавали 5643 вторичных квартир. Наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район – 20,7% квартир. Меньше всего предложений в Самарском районе – 4%. По количеству комнат преобладали 1-комнатные квартиры. Максимальная средняя цена 1 кв.м - у 1-комнатных «элиток» в Ленинском районе – 92 764 рубля, минимальная – у 2-комнатных «сталинок» в Куйбышевском районе – 34 402 рубля.

В новостройках продавали 512 квартир. По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (289 шт.), далее идут 2-комнатные – 153, и 3-комнатные – 79. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 58,76 кв. м. Метр в среднем стоил 49 417 рублей. Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек приходится на Октябрьский район – 41,8%.

В мае в Самаре сдавали 700 квартир. 73% из них - однокомнатные. Большинство сдавали в Октябрьском районе – 24,8%. Максимальная средняя арендная плата - у трехкомнатных кирпичных «улучшенок» - 39 250 рублей в месяц, минимальная у однокомнатных «малосемеек» - 7 152 рубля в месяц. Средняя цена предложения по городу составила 11 638 рублей.

Теги: недвижимость

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