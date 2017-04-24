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Председателем думы Сызрани выбрали Сергея Прокофьева

Депутаты гордумы Сызрани сегодня выбрали нового председателя. Им стал председатель комитета думы по городской инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству, единорос Сергей Прокофьев. 

"Друзья и коллеги отзываются о нем как об инициативном, деятельном и мудром человеке, который умеет справляться с поставленной задачей. Сергея Владимировича называют прекрасным семьянином. Ведь на работе он - начальник, а дома - многодетный отец", - такая характеристика на Прокофьева размещена на портале гордумы.

31 мая  «Сергей Ананьев заявил о сложении с себя полномочий Председателя в целях реализации переходных положений Устава городского округа Сызрань. При этом он остается действующим депутатом Думы». Об этом говорится сообщала пресс-службы гордумы. Единоросс Ананьев - депутат гордумы трех созывов, с 2004 г., председателем думы (и главой города) был избран в 2013 г. 

 

Теги: дума, сызрани, предеседатель, прокофьев, ананьев

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