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В Самаре покажут интернациональный альманах «Россия как сон»

15 июня клуб любителей кинематографа «Треугольник» (ЦРК «Художественный») приглашает на кинолекторий «Наше кино» и премьеру киноальманаха «Россия как сон».

"«Россия как сон» - это интернациональный проект. Каждому из гостей проходившего в 2015 году 14 Международного Канского Видеофестиваля было предложено участие в создании общего фильма, темой которого стали отношения человека и пейзажа, цивилизации и природы, реальности и сна", - сказано в аннотации.

Фильм получил гран-при программы «Омнибус» фестиваля кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок» (2016).

Ведущий вечера - худрук клуба «Треугольник» Роман Черкасов.

Начало - в 19:00.

Стоимость билета – 120 рублей.

Теги: треугольник, кино

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