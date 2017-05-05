Сегодня, 13:22

Средняя стоимость квадратного метра в Самарской области не изменилась

Размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Самарской области во 2 квартале 2017 г. сохранился на прежнем уровне. Он составит 34 283 рубля, как и в первом квартале. Соответствующее решение опубликовало областное правительство.



Напомним, показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра применяется при расчете размера социальных выплат на покупку или строительство жилья для льготных категорий граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; молодых учителей и др).

Теги: метр, стоимость

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.