Средняя стоимость квадратного метра в Самарской области не изменилась
Размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Самарской области во 2 квартале 2017 г. сохранился на прежнем уровне. Он составит 34 283 рубля, как и в первом квартале. Соответствующее решение опубликовало областное правительство.
Напомним, показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра применяется при расчете размера социальных выплат на покупку или строительство жилья для льготных категорий граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; молодых учителей и др).
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 17:26
Квадратный метр в городах Самарской области подорожал почти на 10%
Комментариев: 0
|Движение трамваев по ул. Ташкентской обещают не останавливать
5 июня 2017, 09:27
|6 станций самарского метро будут убирать за 13 млн рублей
24 мая 2017, 12:46
|Правила пользования самарским метро ужесточили
10 мая 2017, 11:15
|Начали вырубать деревья и сносить гаражи под трамвайную ветку до «Самара Арены»
5 мая 2017, 09:29
|
Сегодня, 16:55
Минтранс Самарской области обещает «соблюсти баланс»
Комментариев: 0
|Самарская психиатрическая больница установила в 2 раза больше коек, чем надо
Сегодня, 16:14
|В бюджет Самары поступило 505 млн рублей
Сегодня, 13:13
|Минфин Самарской области завысил ориентир
Сегодня, 10:11
|539 млн рублей будет стоить вторая очередь реконструкции Заводского шоссе в Самаре
Вчера, 16:04