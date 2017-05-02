В бюджет Самары поступило 505 млн рублей
Депутаты гордумы Самары рассмотрели изменения в бюджет-2017 г. «Изменения связаны с поступлением из вышестоящих бюджетов 505,5 млн на решение вопросов местного значения», - сообщила пресс-служба думы.
Из них:
- 17,8 млн рублей предназначаются на оплату питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- 99,9 млн рублей - социальные выплаты по программе "Молодой семье - доступное жилье";
- 145,6 млн рублей - на ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия вдоль гостевых туристических маршрутов;
- 202,5 млн рублей - на реконструкцию территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь);
- 37,5 млн рублей – на строительно-монтажные работы по детскому саду в микрорайоне «Волгарь»;
- 2,1 млн рублей – на ремонт жилья, принадлежащего детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В итоге доходы бюджета на 2017 г. составят 25, 635 млрд рублей,
расходы – 27,476 млрд рубле,; дефицит –1,840 млрд рублей.
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