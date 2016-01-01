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Еще один турецкий авиаперевозчик начинает полеты в Самару

С 20 июня на направлении Самара-Стамбул начнет работать еще один авиаперевозчик – турцекий лоукостер Pegasus Airlines. Из Самары он будет летать во второй по величине стамбульский аэропорт - Сабиху. Об этом сообщает пресс-служба «Курумоча».

Вылеты из Самары во вторник, пятницу и воскресенье, перевозка пассажиров запланирована на Boeing 737-800 и Аirbus 320. Время вылета из Самары по вторникам в 5.45 местного времени, в остальные дни - в 5.35.

Сейчас из Самары в Стамбул летают две турецкие авиакомпании - Turkish Airline и Atlasglobal. Обе – в стамбульский аэропорт Ататюрка.

Ранее рейсы в Самару Pegasus Airlines анонсировались с конца апреля.

Pegasus Airlines – бюджетная авиакомпания, которая была создана в 1990 г. Занимается пассажирскими и грузовыми перевозками. В парке авиакомпании 77 воздушных судов: 66 принадлежит Pegasus, 8 – Izair, 3 – Air Manas, сообщается на сайте аваикомпании.

Теги: Pegasus Airlines, Стамблу, Сабиха, Ататюрка

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