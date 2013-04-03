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Хозяевам изъятой птицы в Челно-Вершинском районе заплатят 88 440 рублей
Хозяевам изъятой птицы в Челно-Вершинском районе заплатят 88 440 рублей
в селе Красная Горка Челно-Вершинского района, где обнаружили очаг птичьего гриппа, уничтожили все - домашних птиц - 421 (4 утки, остальные - куры). Все подворья, где жили птицы, дезинфицированы.пресс-служба областного Россельхознадзора сообщила, что
Держать домашних птиц там будет нельзя в течение 3-х месяцев после отмены карантина.
Теги: птичий грипп
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