Вчера, 13:00

Хозяевам изъятой птицы в Челно-Вершинском районе заплатят 88 440 рублей

Правительство Самарской области выделит из своего резервного фонда средства для возмещения затрат, понесенных гражданами в результате изъятия птиц на территории посёлка Красная Горка Челно-Вершинского района.

На эти цели из резервного фонда выделят 88 440 рублей. Их распределят между 17 получателями. Деньги перечислят на банковские счета - по 250 рублей за курицу (340), 60 рублей – за цыпленка (4) и по 800 рублей за уток (4). Всего было изъято 348 голов.

Список получателей можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в конце мая пресс-служба областного Россельхознадзора сообщила, что в селе Красная Горка Челно-Вершинского района, где обнаружили очаг птичьего гриппа, уничтожили все - домашних птиц - 421 (4 утки, остальные - куры). Все подворья, где жили птицы, дезинфицированы.

Держать домашних птиц там будет нельзя в течение 3-х месяцев после отмены карантина.

Теги: птичий грипп

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