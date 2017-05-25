Сегодня, 12:36

На форуме «iВолга» запретили продажу алкоголя

С 14 по 24 июня, в дни проведения молодежного форума «iВолга», на фестивальной площадке (Мастрюково) и в пос. Прибрежном полностью запретили продавать алкоголь с 10 до 22 часов.

Такое распоряжение выпустило правительство Самарской области.

Теги: «iВолга», алкоголь, запрет

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.