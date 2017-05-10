«Самаражилстрою» окончательно отказали в строительстве спорткомплекса на ул. Аэродромной
Мэрия Самары отказала ООО «Самаражилстрой» в разрешении на использование земельного участка площадью 3742,7 кв.м, расположенного по адресу: ул. Авроры/ул. Аэродромная в Советском районе. Там ООО собиралось построить спорткомплекс с бассейном.
Строить спорткомплекс собиралось ООО «Самаражилстрой». Слушания проходили с участием граждан 18 января.
25 января стало известно, что жители Советского района высказались против строительства спорткомплекса у пересечения ул. Авроры и Аэродромной на участке.
«В связи с многочисленными отрицательными мнениями жителей городского округа Самара, поступивших в рамках публичных слушаний, в том числе в письменном виде рекомендуем отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения», - писала тогда в заключении к публичным слушаниям городская администрация.
Теги: бассейн, строительство, аэродромная
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