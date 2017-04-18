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«Ростех» взял ПАО «Кузнецов» под контроль

ПАО «Кузнецов» перешло под прямой и косвенный контроль госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает самарское предприятие. Основание для появления контроля – участие в уставном капитале «Кузнецова». Ранее самарская компания сообщила о том, что «Ростех» увеличил свою долю в уставном капитале «Кузнецова» до 14, 08%.

«Ростех» может распоряжаться более половиной голосов в высшем органе управления «Кузнецова», имеет право назначать единоличный исполнительный орган и более половины состава совета директоров самарского завода.

Кроме того, «Ростех» контролирует «Кузнецов» и через входящую в состав корпорации «Объединенную двигателестроительную корпорацию» (ОДК). После допэмиссии ОДК принадлежит 72,12% уставного капитала «Кузнецова» (ранее – 90,22%).

Теги: кузнецов, ростех, одк

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