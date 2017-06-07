В Тольятти будут проводить "Танцевальные четверги"
15 июня в ДК «Тольяттиазот» откроется летний танцевальный сезон.
Каждый четверг у дворца культуры будет работать открытая танцевальная площадка. Для начинающих танцоров будут организованы мастер-классы — их проведут преподаватели танцевальных школ города.
На открытии сезона можно будет поучиться танцевать танго.
Программа на открытие:
— с 18:00 до 19:00 — работа ретро-танцплощадки;
— с 19:30 до 20:30 — открытый урок танго.
"«Танцевальные четверги» проводятся бесплатно. В случае плохой погоды площадка переместится в белый зал ДК «Тольяттиазот»", - сообщает мэрия Тольятти.
Подробности по телефону: (8482) 60-20-25.
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