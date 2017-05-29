Самарские потребители должны за воду и канализацию больее 1,3 млрд рублей
На начало июня потребители Самары задолжали за услуги холодного водоснабжения и водоотведения 1,322 млрд рублей.
"Дебиторская задолженность за пользование водой и канализацией у юридических лиц – 137 млн рублей, бюджетных организаций – 32,1 млн рублей, УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК – 473,1 млн рублей, физических лиц – 679,8 млн рублей", - отмечает пресс-служба СКС.
Долги граждан выросли на 4% по сравнению с началом мая. Всего за пять месяцев 2017 г. жители Самары оплатили только 86,8% от начисленной суммы за услуги СКС.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 15:12
Горячую воду обещают вернуть в ближайшие дни
Комментариев: 0
|В Самарской области подрядчикам по госконтрактам выплатили 90 млн рублей
8 июня 2017, 16:25
|До 17 июня не будет горячей воды у потребителей Самарской ТЭЦ
2 июня 2017, 12:36
|62 дома в Тольятти остаются без горячей воды
31 мая 2017, 09:43
| Со 2 июня «ПТС» снова начнет отключать горячую воду в Самаре
29 мая 2017, 16:28
|188 выпускников не справились с ЕГЭ по математике
Сегодня, 16:01
|Горячую воду обещают вернуть в ближайшие дни
Сегодня, 15:12
|В мае в Самаре продавали более 6 тыс. квартир
Сегодня, 14:05
|Хозяевам изъятой птицы в Челно-Вершинском районе заплатят 88 440 рублей
Сегодня, 13:00
|Еще один турецкий авиаперевозчик начинает полеты в Самару
Сегодня, 12:56