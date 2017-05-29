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Самарские потребители должны за воду и канализацию больее 1,3 млрд рублей

На начало июня потребители Самары задолжали за услуги холодного водоснабжения и водоотведения 1,322 млрд рублей.

"Дебиторская задолженность за пользование водой и канализацией у юридических лиц – 137 млн рублей, бюджетных организаций – 32,1 млн рублей, УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК – 473,1 млн рублей, физических лиц – 679,8 млн рублей", - отмечает пресс-служба СКС.

Долги граждан выросли на 4% по сравнению с началом мая. Всего за пять месяцев 2017 г. жители Самары оплатили только 86,8% от начисленной суммы за услуги СКС.

Теги: скс, долги, вода

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