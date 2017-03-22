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Минфин Самарской области завысил ориентир

Во время торгов на ММВБ 9 июня ставка ставка 1-го купона облигаций Самарской области на 10 млрд рублей снизилась до 8,19% годовых, пишет русбондс.

6 июня минфин Самарской области сообщил: «Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,40-8,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,67-8,88% годовых».

По данным русбондс на 17.00 9 июня, Самарская область разместила практически весь выпуск, оставшиеся на тот момент облигации на 69,63 млн рублей планировалось доразместить до конца рабочего дня. Информации о завершении размещения займа нет.

Напомним, очередной облигационный Самарской области состоит из 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации размещаются на 7 лет. Дата погашения займа – 31 мая 2024 г. Деньги от размещения направят на погашение долговых обязательств Самарской области.

Заем будет иметь 28 купонных периода по 91 день каждый. Ставки периодов будут равны ставке первого купона.

Организатором размещения займа в начале мая выбрали АО «ВТБ Капитал». Соорганизаторы - Sberbank CIB и Совкомбанк.

Теги: минфин самарской области, облигации, ставка первого купона

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