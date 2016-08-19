Половина офисных сотрудников в Самаре простужались из-за кондиционера
Сервис "Зарплата.ру" выяснил, как самарцы спасаются от жары в офисах. У 68% в офисе установлены кондиционеры, у 15% в здании проведена центральная вентиляция, 16% закупили напольные вентиляторы. Каждый пятый работодатель предлагает сотрудникам проветривать помещение.
Сами самарцы чаще всего спасаются от офисной жары, включая кондиционер, а также пьют больше воды. Каждый восьмой офисный сотрудник, чтобы охладиться, покупает мороженое.
45% самарцев отнесли себя к «жарким» офисным сотрудникам – они высказались за частые проветривания и прохладу в помещении, 43% предпочли умеренные проветривания, а 12% признались, что постоянно мерзнут, и предпочли бы обогреватель кондиционеру.
51% самарцев хотя бы раз простужались из-за работы кондиционера. А вот уволиться из-за некомфортной температуры могли бы только 14% опрошенных.
Теги: офис, кондиционер
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