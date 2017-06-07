"Крылья Советов" начинают продажу футбольных сезонок
15 июня начинается продажа клубных абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов" в сезоне 2017/2018. Купить сезонные билеты можно в официальных клубных магазинах на СК "Металлург" (с 15 июня, режим работы с 11:00 до 19:00) и в ближайшее время в ТЦ "Сила Спорта".
Для владельцев абонементов сезона 2016/17 будут действовать скидки с 15 по 25 июня. Стоимость клубной карты - от 500 рублей.
При единовременной покупке 20-ти и более абонементов действует корпоративная скидка - 10%.
|Абонемент
|Сектор
|Базовая стоимость
|Для владельцев абонементов 2016/17
|Взрослый
|Детский
|Взрослый
|Детский
|Сектор VIP-B
|4
|10 000
|-
|8 000
|-
|СТАНДАРТНЫЙ
|2, 3, 5
|3 000
|600
|2 500
|500
|4
|4 000
|800
|3 300
|660
|15, 16, 17, 18
|2 100
|420
|1 500
|300
|ФАНАТСКИЙ
|8, 9
|850
|-
|500
|-
|ЛЬГОТНЫЙ
|2 – ЦПФ "КС"
|500
|-
|-
|-
|18 – спортшколы
|500
|-
|-
|-
|18 – инвалиды 1,2 групп
|300
|-
|-
|-
|Ложа VIP-С1, С2, С3, С4
|3-5
|400 000
|-
|-
|-
Абонементы не продают в сектора № 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19.
"Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно. Детям, достигшим возраста 6-ти и не достигшим возраста 14-ти лет на момент покупки абонемента, абонемент стоит 20% от стоимости взрослого", - нопоминает пресс-служба самарского клуба.
Абонемент в сектор VIP-B включает автопропуск на парковку VIP-B (заполняется сразу при покупке абонемента по предоставленному свидетельству госрегистрации ТС).
Ветераны ВОВ могут посещать домашние матчи "КС" в футбольном сезоне 2017/18 бесплатно по приглашениям во 2 сектор, которые выдаются при предъявлении удостоверения участника ВОВ.
Студентам при предъявлении студенческого билета и пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения абонемент продается по специальной цене со скидкой в сектора № 2, 3, 5, 15, 16, 17, 18.
В первый день продажи абонементов среди покупателей клубных карт будет разыграно 10 билетов (включая проезд Самара-Казань-Самара) на матч 3 тура группы "А" Кубка Конфедераций России – Мексика. Эта игра состоится 24 июня в 18:00 на "Казань Арене".
Теги: крылья советов, абонементы
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