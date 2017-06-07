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"Крылья Советов" начинают продажу футбольных сезонок

15 июня начинается продажа клубных абонементов на домашние матчи "Крыльев Советов" в сезоне 2017/2018. Купить сезонные билеты можно в официальных клубных магазинах на СК "Металлург" (с 15 июня, режим работы с 11:00 до 19:00) и в ближайшее время в ТЦ "Сила Спорта".

Для владельцев абонементов сезона 2016/17 будут действовать скидки с 15 по 25 июня. Стоимость клубной карты - от 500 рублей.

При единовременной покупке 20-ти и более абонементов действует корпоративная скидка - 10%.

Абонемент Сектор Базовая стоимость Для владельцев абонементов 2016/17 Взрослый Детский Взрослый Детский Сектор VIP-B 4 10 000 - 8 000 - СТАНДАРТНЫЙ 2, 3, 5 3 000 600 2 500 500 4 4 000 800 3 300 660 15, 16, 17, 18 2 100 420 1 500 300 ФАНАТСКИЙ 8, 9 850 - 500 - ЛЬГОТНЫЙ 2 – ЦПФ "КС" 500 - - - 18 – спортшколы 500 - - - 18 – инвалиды 1,2 групп 300 - - - Ложа VIP-С1, С2, С3, С4 3-5 400 000 - - -

Абонементы не продают в сектора № 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19.

"Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно. Детям, достигшим возраста 6-ти и не достигшим возраста 14-ти лет на момент покупки абонемента, абонемент стоит 20% от стоимости взрослого", - нопоминает пресс-служба самарского клуба.

Абонемент в сектор VIP-B включает автопропуск на парковку VIP-B (заполняется сразу при покупке абонемента по предоставленному свидетельству госрегистрации ТС).

Ветераны ВОВ могут посещать домашние матчи "КС" в футбольном сезоне 2017/18 бесплатно по приглашениям во 2 сектор, которые выдаются при предъявлении удостоверения участника ВОВ.

Студентам при предъявлении студенческого билета и пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения абонемент продается по специальной цене со скидкой в сектора № 2, 3, 5, 15, 16, 17, 18.

В первый день продажи абонементов среди покупателей клубных карт будет разыграно 10 билетов (включая проезд Самара-Казань-Самара) на матч 3 тура группы "А" Кубка Конфедераций России – Мексика. Эта игра состоится 24 июня в 18:00 на "Казань Арене".