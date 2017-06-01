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В Самарской области сильно подорожали картофель и капуста

По данным Самарастата, за прошлую неделю в Самарской области значительно выросли средние розничные цены на картофель и капусту - на 14% и 17% соответственно. Теперь килограмм картофеля стоит в среднем 46 рублей, капусты - 44 рубля.

На 7,5% подорожала морковь (41 руб./кг), на 5,5% - яблоки (90 руб./кг), на 2% - куриные яйца (47 руб./десяток).

Заметнее всего подешевели помидоры - 11% (123 руб./кг) и огурцы - на 8,5% (84 руб./кг). Также на 1,5% снизились средние цены на пшено (24 руб./кг) и гречку (65 руб./кг).

Теги: самарастат, цены

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