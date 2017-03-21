Вчера, 17:23

Уставный капитал ПАО «Кузнецов» переделили

Акционерное общество «ОПК «Оборонпром» стало владельцем 7,52% уставного капитала самарского ПАО «Кузнецов». Госкорпорация «Ростех" увеличила свою долю в уставном капитале самарского предприятия с 0,00019 % до 14,08 % . Об этом говорится в сообщении «Кузнецова».

Изменения произошли после размещения допэмисии «Кузнецова». Решение о размещении дополнительных акций «Кузнецова» было принято в июле 2014 г. Тогда же допэмиссия была зарегистрирована. По закрытой подписке планировалось разместить 800 000 обыкновенных акций «Кузнецова» номинальной стоимость 1 рубль каждая. Каждую акцию планировалось размещать по цене 10 136 рублей. Всего – на 8,109 млрд рублей.

По данным на конец марта, основной акционер «Кузнецова» - АО «Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) – владела 90,22% уставного капитала. У «Оборонпрома» до вхождения в уставный капитал «Кузнецова» было 8,32% обыкновенных акций самарского завода.

Размер уставного капитала «Кузнецова» по данным на конец марта - 1 027 875 рублей. Разделен на 911 487 обыкновенных (88,676833% уставного капитала) и 116 388 привилегированных (11,323167% УК) акций.

В мае совет директоров ПАО «Кузнецов» принял решение об очередной допэмиссии акций предприятия. Планируется разместить 2, 700 млн акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции будут продавать по 10 169 рублей за каждую акцию. Таким образом, уставный капитал «Кузнецова» после допэмиссии увеличится на более чем 27,456 млрд рублей. Акционеры должны высказаться по поводу очередного выпуска акций на общем собрании 30 июня.

Акции также будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальные покупатели – АО ОДК, Росимущество и Ростех.

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