У мэра Тольятти появился зам по социальным вопросам
На должность заместителя главы Тольятти по социальным вопросам назначена Юлия Баннова.
С 2012 по 2016 гг. Баннова работала главным редактором телевещания ООО «Лада-Медиа». "Вела такие программы, как «Это жизнь», «Суть дела», «Разговор с мэром». В 2015 награждена почетным знаком мэра «За заслуги перед городским округом Тольятти»", - сообщила мэрия Тольятти.
Напомним, ранее глава Тольятти Сергей Анташев представил четырех заместителей.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 10:01
Под Тольятти начали строить трехуровневую развязку
Комментариев: 0
|Тольяттинских безработных приглашают на общественные работы
9 июня 2017, 09:23
|Принимаются работы на конкурс «Я люблю Тольятти»
8 июня 2017, 17:27
|Тольяттинских выпускников хотят временно трудоустроить
7 июня 2017, 17:00
|Самарский предприниматель установит в Тольятти веревочный городок за 4,4 млн рублей
7 июня 2017, 11:30