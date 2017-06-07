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 Вчера, 17:07 
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У мэра Тольятти появился зам по социальным вопросам

На должность заместителя главы Тольятти по социальным вопросам назначена Юлия Баннова.

С 2012 по 2016 гг. Баннова работала главным редактором телевещания ООО «Лада-Медиа».  "Вела такие программы, как «Это жизнь», «Суть дела», «Разговор с мэром». В 2015 награждена почетным знаком мэра «За заслуги перед городским округом Тольятти»", - сообщила мэрия Тольятти.

Напомним, ранее глава Тольятти Сергей Анташев представил четырех заместителей.

Теги: тольятти, баннова

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