Вчера, 16:25

Что нужно знать о ломбардах

Ломбарды – институт микрофинансирования, который пользуется популярностью у граждан благодаря удобству и быстроте получения займов для всех слоев населения.

Деятельность ломбардов на территории Российской Федерации регулируется значительным количеством законодательных и нормативных актов, основным из которых является закон «О ломбардах». В соответствии с ним, ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основные виды деятельности которой - предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. Займы выдаются под залог ценного имущества. Этот вид деятельности не новый, некоторые ломбарды продолжают работать еще с советских времен. С 2014 года функции контрольно-надзорного органа за деятельностью ломбардов перешли к Банку России, в результате чего в последние два года регулирование их деятельности изменилось.

За 9 месяцев 2016 года ломбарды, поднадзорные Волго-Вятскому ГУ Банка России, заключили 1,6 млн договоров на общую сумму 7,6 млрд рублей. Ломбарды, зарегистрированные в Самарской области, за тот же период предоставили клиентам займов на 897 млн рублей.

Отметим, что существуют организации, которые ведут ломбардную деятельность незаконно. Они не гарантируют сохранность заложенного имущества, а также не соблюдают иные права потребителей.

Существует несколько мошеннических схем лжеломбардов:

- организация меняет вид основной деятельности и исключает из наименования слово «ломбард». При этом продолжает выдавать займы под залог имущества, но совершая сделки от имени иного индивидуального предпринимателя или юридического лица;

- операции по выдаче займов оформляются от имени комиссионного магазина, который якобы располагается по адресу официального ломбарда. При этом зачастую руководитель ломбарда и магазина – один человек, а вместо договора займа заключается договор комиссии. Ломбард же, по месту нахождения которого расположен комиссионный магазин, представляет в Банк России «нулевую» отчетность, не отражая результатов финансовой деятельности;

- сделки осуществляются от ИП или организации, которая не состоит в реестре ломбардов. Лжеломбард выдает займы под залог имущества, заключает с физическими лицами договор купли-продажи имущества либо закупочные акты с правом выкупа заложенного имущества, вместо залогового билета и договора займа; привлекает потребителя очень активной рекламой услуг и низкими процентными ставками на момент заключения договора;

- ломбард принимает в качестве залога паспорт технического средства (ПТС), а машина при этом остается у заемщика. Что также является нарушением, т.к. ломбард должен обеспечить сохранность вещей в залоге и исключить доступ к ним посторонних лиц. Подобные ломбарды часто активно рекламируют свои услуги как «займы под залог ПТС». Также в нарушение закона автомобиль не страхуется;

- ломбарды предоставляют займы под залог недвижимости, что является незаконным. Причем, запрещена даже реклама таких услуг.

Из-за деятельности таких недобросовестных участников финансового рынка возникают негативные последствия: нарушаются права потребителя, заложенное имущество не страхуется и отсутствует льготный период для его возврата, выявляются факты недобросовестной конкуренции и в конечном итоге искажается представление населения о ломбардах.

Банк России постоянно изучает информацию, содержащуюся в рекламе, СМИ, в интернете об организациях, работающих под вывеской «ломбард». Регулятор внимательно наблюдает за организациями, которые исключили по формальным признакам из своей деятельности ломбардную, но при этом продолжают работать в другом качестве. На особом контроле находятся организации, представляющие нулевую отчетность, поскольку договоры могут заключаться от имени индивидуального предпринимателя, одновременно являющегося директором ломбарда. Также организована работа с органами местного самоуправления: им направляются запросы о компаниях и индивидуальных предпринимателях, которым согласовано размещение вывесок, содержащих слово «ломбард».

Если вы решили обратиться в ломбард, важно запомнить несколько простых правил:

- При предоставлении займа обязательно оформляется залоговый билет и сам договор, который состоит из индивидуальных условий (в табличной форме) и общих условий.

- Обращайте внимание на размер полной стоимости потребительского займа, который должен быть указан на первой странице договора. На момент заключения договора величина полной стоимости потребительского займа не может превышать среднерыночное значение данного показателя (которое можно найти на сайте Банка России www.cbr.ru) более, чем на одну треть.

- Перед заключением договора займа удостоверьтесь, что заложенное имущество страхуется.

- не обращайтесь в организации, предлагающие займы под залог недвижимости или ПТС автомобиля.

Теги: ломбард, Волго-Вятское ГУ Банка России, самарский филиал

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