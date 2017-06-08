Вчера, 16:04

539 млн рублей будет стоить вторая очередь реконструкции Заводского шоссе в Самаре

yandex.ru/maps

5 июля власти Самары планируют назвать компанию, которая за 7 месяцев сделает проект и смету реконструкции Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2). Начальная стоимость контракта – 11,237 млн рублей. Из общей суммы в этом году подрядчику заплатят 8,575 млн рублей, в 2018 г. - 2,66 млн рублей.

За эти деньги подрядчик должен сделать и согласовать предпроектные предложения, схемы транспортных пересечений и дорожного движения. Затем разработать, согласовать и получить одобрение госэкспертизы на проектную документацию, разработать смету и утвердить ее.

Отметим, на прошлой неделе пресс-служба горадминистрации Самары сообщала о том, что «заканчивается проектирование второго участка Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца, общая протяженность которого составит чуть больше 3 км».

Как говорится в документации к аукциону, протяженность планируемого участка составит 3,083 км. Дорога будет четырехполосной. Подрядчик должен будет предусмотреть перекладку водовода, канализации и теплосетей, электросетей и линий связи. Существующие газопроводы, пересекающие автодорогу, планируется заключить в футляры. В проекте должны быть предусмотрены примыкания к ул. Набережная р. Самары, ул. Ближняя, ул. Профильная, пр-д Мальцева и пресечение с ул. 22 Партсъезда. Также планируется устроить наружное освещение с двух сторон проезжей части шоссе и реконструировать железнодорожные переезды во всю ширину проезжей части. Кроме этого, в проекте должны быть запланированы тротуары, светофоров, остановочных павильонов и т.д.

Предельная сметная стоимость строительства объекта составит 534, 988 млн рублей. Деньги на реконструкцию выделят бюджеты Самары и Самарской области.

В марте, по решению гордумы Самары на вторую очередь реконструкции Заводского шоссе (ПК 16+00 - ПК 46+83,2) из городского бюджета выделили 138, 901 млн рублей. Еще 2,696 млн рублей запланировали на 2018 г.

В июле 2013 г. власти Самары обещали разработать проект реконструкции первой очереди Заводского шоссе (4,6 км) .

В ноябре 2013 г. департамент строительства и архитектуры Самары объявил конкурс по поиску проектировщика. За 30 млн рублей. Проект должен быть сделан за 10 месяцев с момента заключения контракта, сообщалось тогда.

Готов проект реконструкции Заводского шоссе от ул. Авроры до XXII Партсъезда длиной 4,6 км, сообщила администрация Самары в октябре 2015 г. Планировалось, что при реконструкции ширина проезжей части шоссе увеличится в два раза - с 7 до 14 метров, появятся освещение, остановки, парковки, тротуары с двух сторон, озеленение, а коммуникации переустроят.

В ноябре 2015 г. власти обещали получить заключение экспертизы на проект, и тогда же собирались начать перекладку инженерных сетей на шоссе.

В ноябре 2015 г. был объявлен аукцион по поиску подрядчика ремонта Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда. За 229 млн рублей.

Аукцион в декабре 2015 г. выиграла сызранская компания «Автодоринжиниринг». Закончить работу исполнитель должен до июня 2016 г.

Власти Самары утвердили документацию по планировке объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда». http://samara.ru/read/95542 , сообщила пресс-служба города в июле 2016 г.

А в сентябре прошлого года власти объявили новый конкурс по выбору подрядчика на реконструкцию Заводского шоссе на участке от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. На этот раз цена контракта составляла 195,8 млн рублей. Шоссе при этом, согласно документам закупки, планировалось обновить к 30 ноября 2017 г.

Реконструкция первой очереди дороги предполагала валку 100 деревьев, демонтаж 100 дорожных знаков и 6 металлических гаражей, разбор нескольких кирпичных зданий, замену дорожного полотна, систем канализации и освещения, переоборудование железнодорожного переезда.

И опять победило в аукционе сызранское ООО «Автодоринжиниринг», предложившее свои услуги за 194,824 млн рублей.

Но уже в октябре 2016 г. стало известно, что Самаре не дадут 154,963 млн рублей из вышестоящих бюджетов на ремонт Заводского шоссе. http://samara.ru/read/97667 Сам город запланировал на ремонт этой дороги в бюджет-2016 только 6 млн рублей, в 2017 г. – 26,038 млн рублей, в 2018 г. – 28,041 млн рублей.

Ремонт Заводского шоссе в Самаре начнется в июне 2017 г., сообщили городские власти в середине октября 2016 г. Тогда со ссылкой на замруководителя департамента градостроительства Олега Захарова пресс-служба гордумы сообщала о том, что до конца осени 2016 г. на Заводском шоссе закончатся подготовительные работы - перенос сетей и установку наружного освещения.

В мае этого года сообщалось о том, что на Заводском шоссе строят ливневую канализацию. Закончить работы собирались к 10 июня.

7 июня пресс-служба города сообщила о том, что на Заводском шоссе в Самаре (от ул. Аврора до ул. 22 Партсъезда) «ведется работа по замене инженерных коммуникаций, дорожного полотна, а также установка осветительных приборов». На «отремонтированном участке появится велосипедная дорожка и будут созданы все необходимые условия для работы общественного транспорта, - сообщала пресс-служба. - В том числе, проезжая часть станет в два раза шире – будет организовано четырехполосное движение, по две полосы в каждую сторону».

Теги: заводское шоссе, самара, вторая очередь, проект

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