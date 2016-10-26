Вчера, 16:07

В Самаре закроют движение на двух улицах

Как сообщила мэрия Самары, в связи со строительством водопровода будет временно ограничено движение транспорта на участках:

- до 23:00 22 июня - по ул. Николая Панова до пересечения с ул. Подшипниковая;

- с 00:00 23 июня до 23:00 23 июля - участок по ул. Подшипниковая протяженностью 150 метров от ул. Николая Панова в сторону пр. Масленникова;

- с 00:00 24 июля до 23:00 13 августа - по ул. Подшипниковая от пр. Масленникова в сторону ул. Николая Панова.

Теги: водопровод, улицы

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