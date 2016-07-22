Вчера, 16:50

В Прибрежном ограничат движение из-за «iВолги-2017»

В поселке Прибрежный из-за молодежного форума ПФО «iВолга-2017» на 10 дней закроют движение по дороге в поселке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2).

Ограничение будет действовать с 00:00 14 июня до 23:00 24 июня.

Запрет не будет распостраняться на спецмашины (полицию, скорую помощь, пожарную охрану) и машин с пропусками, утвержденными АНО «Исполнительная дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа».

Теги: прибрежный, иволга, закроют движение

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