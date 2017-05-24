Вчера, 15:10

180 тыс. человек праздновало День России на самарской набережной

Пресс-служба облправительства

Как утверждает областное правительство, 12 июня в Самаре на набережной День России праздновали более 180 тыс. человек.

В частности, прошел «Парад дружбы народов России», в котором приняли участие представители 157 национальностей, проживающих в Самарской области. После праздничного концерта перед гражданами выступил губернатор Николай Меркушкин.

«Мы проведем ЧМ-2018 так, что об этом будет вспоминать весь мир. Будет построен уникальный стадион, которым можно гордиться многие десятилетия, – отметил Меркушкин, – Мы живем в сильной независимой стране. И когда мы объединяемся, то становимся непобедимы. Так было, есть, и будет».

Завершился праздник салютом.

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