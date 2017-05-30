Вчера, 14:34

Трассу М-5 в Сызрани и Зеленовке осветят

Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» ищет подрядчика, который построит линию электроосвещения на участках трассы М-5 "Урал", проходящих через Сызрань (878+040- км 879+930) и с. Зеленовка(км 980+100-км 981+550).

«Указанный участок дороги является зоной повышенной опасности - проложен по жилой застройке. Осветительные установки выполняются в виде ряда опор наружного освещения, размещаемого по обеим сторонам дороги, на которых устанавливаются светильники с газоразрядными лампами», - сказано в документах аукциона на сайте госзакупок.

Протяженность линий осветительной установки превысит 5 км. 3 из них придется на Сызрань. Всего установят 157 столбов освещения, 95 –в Сызрани.

Начало работ – 15 сентября 2017 г., окончание – 10 июня 2018 г.

В этом году на работы из федерального бюджета выделят 9,6 млн рублей, в 2018 г. - 23 млн рублей.

Подрядчика выберут 3 июля.

Теги: освещение, м-5, сызрань

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