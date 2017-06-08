Вчера, 14:12

Самарский ОРТПЦ снесет бывшие детсад и школу в Новосемейкино

Самарский ОРТПЦ ищет подрядчика, который снесет два здания в поселке городского типа Новосемейкино (Красноярский район) – одноэтажный детсад на ул. Попова,3 и школу в технологической зоне Радиоцентра-1, д. 1, лит. А. Подрядчика планируют выбрать 20 июня. Работы он должен закончить за месяц.

Общая начальная стоимость двух подрядов – 6,074 млн рублей. Из них 2,562 млн рублей – за снос детсада, 3,512 млн рублей – школы.

В Новосемейкино располагался Радиоцентр №1 им. Попова. Объект (Объект №15 Управления особого строительства НКВД) был построен в 1942 г. Последние передачи из центра транслировались 9 мая 2005 г. В 2010 г., как сообщается на сайте ОРТПЦ, были снесены 8 радиомачт радиоцентра. По данным СМИ, двухэтажный подземный бункер, где располагалось радиооборудование, до сих пор находится на глубине 22 метров под землёй.

Теги: Самарский ОРТПЦ, Новосемейкино (Красноярский район)

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