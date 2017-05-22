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На Самару надвигается гроза

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19.00 13 июня до 19.00 14 июня в Самарской области ночью ожидается гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. "Дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 19-24°", - предупреждают синоптики.

Главное управление МЧС России по Самарской области просит граждан во время грозы не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. "Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания", - просят спасатели.

ГУ МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.

Теги: погода

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