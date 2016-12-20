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ХК "Лада" распродает абонементы

Как сообщает ХК "Лада", до 15 июня владельцы абонементов сезона 2016/17 могут приобрести абонемент на все домашние матчи тольяттинской команды сезона 2017/18 за 7500 рублей.

"Владельцы прошлогодних абонементов имеют преимущественное право на выкуп своего места. Кроме того, они могут приобрести неограниченное количество абонементов на любые незанятые места, кроме мест в "фанатском" секторе №7", - сообщила мэрия Тольятти.

По той же цене с 16 июня по 2 июля оставшиеся в продаже сезонные абонементы сможет приобрести любой желающий. При покупке необходимо заполнить клубную анкету и предъявить паспорт - как покупателя, так и лиц, для которых приобретается абонемент. Дети до 5 лет проходят на матчи бесплатно, если не занимают отдельного места.

Абонементы можно приобрести в кассах ЛДС "Лада-Арена". Режим работы - будни: 10:00-19:00, суббота-воскрсенье: 10:00-17:00. Телефон: (8482) 94-04-94.

Теги: хк лада, абонементы

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