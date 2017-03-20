Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели онлайн-сессию для социальных предпринимателей Приволжья
Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» в ходе онлайн-сессии рассказали предпринимателям из Приволжья о возможности получить гранты в размере 1,2 млн рублей на проекты, направленные на улучшение жизни детей и подростков.
9 июня коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров и Юлия Борисова, менеджер фонда «Навстречу переменам», провели онлайн-сессию для членов некоммерческих организаций и социальных предпринимателей регионов Приволжья. Tele2 организовала онлайн-трансляцию выступлений спикеров, которую можно было увидеть в прямом эфире на канале YouTube. Свои вопросы и комментарии зрители онлайн-трансляции оставляли в Viber-чате, организованном специально для мероприятия.
Алексей Сидоров открыл трансляцию рассказом о многолетнем сотрудничестве фонда и Tele2. Юлия поделилась итогами работы организации, а также познакомила зрителей онлайн-трансляции с конкурсом «Навстречу переменам», объяснив критерии отбора и требования к соискателям грантов. Так, четыре российских социальных предпринимателя, чьи идеи по улучшению жизни детей будут признаны лучшими, получат начальное финансирование в размере 1,2 млн рублей. Остальным победителям организаторы предоставят специальные условия по сбору средств на краундфандинговой платформе Planeta.ru.
Также для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники Tele2. Для участия в конкурсе «Навстречу переменам» достаточно до 16 июня оформить заявку на сайте фонда.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:
«Tele2 уже шестой год подряд поддерживает фонд «Навстречу переменам». Наше сотрудничество выстроено таким образом, чтобы социальные предприниматели не просто получили финансовую помощь, но научились самостоятельно добиваться эффективного и устойчивого результата от своих проектов. Мы понимаем, что важна не просто интересная идея и увлеченный автор – имеет значение дальнейшая окупаемость бизнеса. Поэтому помимо гранта, победители конкурса получают от Tele2 экспертную поддержку сотрудников компании, которые выступают наставниками и консультантами. Я хочу пожелать всем участникам и тем, кто только собирается подать заявку, удачи и веры в свой успех».
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» запустили мобильный сервис, который позволяет подписчикам ежедневно перечислять пожертвования в пользу фонда и читать новости о людях, получивших помощь. С января по май 2017 года абоненты Tele2 пожертвовали на поддержку социальных предпринимателей более 1,3 млн рублей. Для подключения благотворительного сервиса необходимо набрать *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей. Отключить сервис так же просто –*453*0#, «Вызов». Услугу могут активировать только частные клиенты оператора, использующие авансовую систему расчетов. Сервис недоступен на корпоративных тарифных планах.
Подробнее о сервисе, а также о других способах сделать пожертвование можно узнать в разделе «Помочь» на сайте фонда «Навстречу переменам».
Теги: теле2
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