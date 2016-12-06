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В «Волгаре» построят детсад за 148 млн рублей

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который построит детский сад в поселке Волгарь в 7 квартале, 2Б микрорайоне. На него готовы потратить 148,975 млн рублей. Средства поступят из бюджетов Самары, Самарской области, федеральной казны.

Исполнителя выберут 30 июня. На работы отводится ровно год, срок сдачи объекта – конец июня 2018 г.

Детский сад будет рассчитан на 240 мест.

Теги: волгарь, детский сад

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