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К началу октября капитально отремонтируют два корпуса больницы им. Семашко

3 июля планируется выбрать подрядчика, который за 90 дней должен сделать капитальный ремонт хирургического и терапевтического корпусов в самарской больнице имени Н. А. Семашко (ул. Калинина, д. 32).

Контракт подразумевает ремонт фасадов обоих корпусов, замену окон и входных дверей, а также ремонт балконов, отмостков, водостоков и кровли.

Начальная стоимость контракта – 42,199 млн рублей. Подразумевается, что за ремонт заплатит сама больница.

 

 

 

 

Теги: больница им. Семашко, Самара, капитальный ремонт

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