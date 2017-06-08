Сегодня, 11:37

К началу октября капитально отремонтируют два корпуса больницы им. Семашко

3 июля планируется выбрать подрядчика, который за 90 дней должен сделать капитальный ремонт хирургического и терапевтического корпусов в самарской больнице имени Н. А. Семашко (ул. Калинина, д. 32).

Контракт подразумевает ремонт фасадов обоих корпусов, замену окон и входных дверей, а также ремонт балконов, отмостков, водостоков и кровли.

Начальная стоимость контракта – 42,199 млн рублей. Подразумевается, что за ремонт заплатит сама больница.

Теги: больница им. Семашко, Самара, капитальный ремонт

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.