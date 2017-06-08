К началу октября капитально отремонтируют два корпуса больницы им. Семашко
3 июля планируется выбрать подрядчика, который за 90 дней должен сделать капитальный ремонт хирургического и терапевтического корпусов в самарской больнице имени Н. А. Семашко (ул. Калинина, д. 32).
Контракт подразумевает ремонт фасадов обоих корпусов, замену окон и входных дверей, а также ремонт балконов, отмостков, водостоков и кровли.
Начальная стоимость контракта – 42,199 млн рублей. Подразумевается, что за ремонт заплатит сама больница.
Теги: больница им. Семашко, Самара, капитальный ремонт
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