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 13 июня 2017, 17:26 
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Квадратный метр в городах Самарской области подорожал почти на 10%

В мае в Самарской области продавали 14 183 квартиры. На первом месте по количеству предложений Самара - 5643 квартиры, на втором – Тольятти с 5318 квартирами. Замыкает список Похвистнево – 115 квартир.

Средняя цена 1 кв. м жилой недвижимости на вторичном рынке в городах Самарской области в мае составила 44 882 рубля.

Самая высокая средняя цена одного квадратного метра традиционно в Самаре – 55877 рублей, самая низкая – в Октябрьске – 24 375 рублей.

В мае по сравнению с апрелем средняя цена квадратного метра в городах области выросла на  3948 рублей или 9,65%, сообщает СОФЖИ.

 

Теги: софжи, квадратный метр

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