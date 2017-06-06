Вчера, 17:43

Первый матч «Крылья Советов» сыграют с "Луч-Энергией"

Стал известен календарь игр первенства ФНЛ на сезон 2017/18. Сегодня общее собрание клубов ФНЛ утвердило состав участников и одобрило проект календаря. Чемпионат, в котором примут участие 20 команд, начнется 8 июля и завершится 12 мая следующего года.

В первом туре первенства "Крылья Советов" на своем поле в Самаре примут "Луч-Энергию" из Владивостока. Во втором туре "Крылья" проведут свой первый гостевой матч сезона, сыграв с нижегородским "Олимпийцем". Этот матч состоится 15 июля.

«Завершит календарный год наша команда 25 ноября. В 25 туре ФНЛ "Крылья Советов" встретятся с "Шинником". Возобновится первенство 4 марта 2018 г. "Крылья" сыграют на выезде с питерским "Динамо". Завершится сезон 12 мая. В заключительном 38 туре самарцы на выезде сыграют с "Лучом-Энергией"», - сообщила пресс-служба самарского клуба.

Полностью с проектом календаря сезона ФНЛ 2017/2018 можно ознакомиться здесь.

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