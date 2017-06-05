Вратарь «Крыльев Советов» останется в клубе еще на три года
Футбольный клуб "Крылья Советов" продлил контракт с голкипером Евгением Конюховым. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на один.
«Очень рады, что Евгений остается в Самаре и поможет "Крыльям" в выполнении главной задачи на сезон – возвращения в Премьер-лигу. Своей игрой и отношением к делу Евгений Конюхов завоевал доверие тренеров, руководства клуба и, конечно, любовь самарских болельщиков», – цитирует официальный сайт самарской команды генерального директора "Крыльев Советов" Виталия Шашкова.
Евгений Конюхов перешел в "Крылья Советов" летом 2014 г. и провел за клуб 49 матчей в Первенстве ФНЛ, Чемпионатах и Кубке России. «В сезоне 2014/2015 стал автором рекордной "сухой" серии в 1149 минут, проведя на ноль тринадцать матчей в ФНЛ подряд, позже продлив свою серию и в РФПЛ. Дважды подряд (сезоны 2013/2014 и 2014/2015) Евгений Конюхов признавался лучшим вратарем ФНЛ», - пишет пресс-служба «Крыльев».
Теги: крылья советов
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