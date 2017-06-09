Сегодня, 10:00

До 14 июня администрация Самары принимает заявки на конкурс "Городские цветы"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары проводит конкурс ландшафтных дизайнеров на лучшую омпозицию на тему «Городские цветы».

"Задачей настоящего Конкурса является создание на территории парка Дружбы ландшафтных композиций для формирования единого подхода к оформлению территорий парков городского округа Самара", - говорится в документах.

Конкурс проводится с 13 по 17 июня на территории парка Дружбы. Разместить свои композиции участники могут в любом месте парка.

Заявление на участие в конкурсе принимают не позднее 15.30 14 июня, конкурсные материалы – не позднее 15.30 16 июня в конкурсную комиссию по адресу: Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а, тел.: (846) 336-64-10; факс: (846) 340-97-82; e-mail:dgh@samadm.ru.

Ландшафтные композиции должны быть готовы не позднее 15.30 16 июня.

Итоги конкурса комиссия обещает подвести не позднее 17 июня.

За первые три места победители получат премии.

I премия – 100 тыс. рублей;

II премия – 60 тыс. рублей;

III премия – 40 тыс. рублей.

Остальных участников поощрят дипломами.

Теги: городские цевты, конкурс, самара

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