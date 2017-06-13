Под Тольятти начали строить трехуровневую развязку
В районе строительства трехуровневой развязки на 974 км трассы М-5 "Урал" строят три трассы-дублера, чтобы на время работ минимизировать неудобства для водителей, сообщило областное правительство.
На площадке началось возведение опор и подпорных стенок путепровода. Он пройдет над железнодорожным мостом и протянется от поста ГИБДД на плотине до пересечения М-5 и ул. Громовой. Длина - около 1 км.
Новая дорога пройдет над железнодорожным мостом и протянется от поста ГИБДД на плотине до пересечения М-5 и улицы Громовой. Развязка поднимется над землей на высоту 14 метров и протянется вперед более чем на километр.
Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/309059777769472.html?utm_source=vk&utm_medium=og&utm_campaign=smm
Новая дорога пройдет над железнодорожным мостом и протянется от поста ГИБДД на плотине до пересечения М-5 и улицы Громовой. Развязка поднимется над землей на высоту 14 метров и протянется вперед более чем на километр.
Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/309059777769472.html?utm_source=vk&utm_medium=og&utm_campaign=smm
Стоимость возведения эстакады - около 7 млрд рублей. Заказчик - ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства". Как сообщил руководитель федерального управления автомобильных дорог Сергей Логунов, строители уже освоили 300 млн рублей, в планах до конца года — еще 800 млн рублей.
Параллельно идет ремонт дороги на плотине Жигулевской ГЭС и подъездов к ней со стороны Тольятти и Сызрани. Подходы к плотине со стороны Сызрани планируется завершить в июне, а работы на плотине — в сентябре.
Достроить развязку планируется во второй половине 2019 г.
Ранее мэрия Тольятти сообщала, что участок трассы М-5 «Урал» (943 – 971 км), включающий плотину Жигулевской ГЭС и подъезды к ней, планируется отремонтировать в этом году. На самой плотине планируется заменить дорожное покрытие и деформационные швы, а также сделать современную изоляцию. На подъезде к плотине щебеночно-мастичный асфальтобетон заменят на полимерно-битумный вяжущий. Общая стоимость работ оценивалась в 276 млн рублей.
С 10 мая из-за ремонта на плотине Жигулевской ГЭС действуют ограничения движения для транзитного транспорта. До 30 ноября 2017 г. грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3,4 метров сможет проезжать участок с 943 по 972 км М-5 только с 22:00 до 7:00 по местному времени ежедневно.
Напомним, что действует схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Волгоград.
Теги: м-5, развязка, тольятти, сызрань
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