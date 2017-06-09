Сегодня, 09:38

До вечера 11 июля перекрыли пр. Карла Маркса

Сегодня закрыли для движения транспорта участок пр. Карла Маркса от ул. Санфировой до ул. Энтузиастов.

Там будут прокладывать газопровод, а затем благоустраивать территорию. Открыть участок обещают в 23.00 11 июля.

Теги: карла маркса, самара

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