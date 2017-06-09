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До вечера 11 июля перекрыли пр. Карла Маркса
До вечера 11 июля перекрыли пр. Карла Маркса
Сегодня закрыли для движения транспорта участок пр. Карла Маркса от ул. Санфировой до ул. Энтузиастов.
Там будут прокладывать газопровод, а затем благоустраивать территорию. Открыть участок обещают в 23.00 11 июля.
Теги: карла маркса, самара
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